Заплевавшая и пнувшая в пах полицейского петербурженка заплатит крупный штраф

Суд оштрафовал петербурженку, которая нагрубила, заплевала и пнула полицейского. Ей предстоит выплатить кругленькую сумму денег.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Стражи порядка задержали пьяную женщину, которая активно пыталась унизить их. В ходе досмотра она всячески оскорбляла одного из сотрудников. После жительница несколько раз плюнула в него. Этого ей показалось недостаточно, тогда горожанка пнула стража порядка коленом меж ног.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, женщина полностью признала вину.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяная петербурженка ударила полицейского в челюсть и получила «уголовку». Сотрудник с ушибленным кровоподтеком левой скуловой области продолжил несение службы.