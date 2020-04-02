Пьяная петербурженка ударила полицейского в челюсть и получила «уголовку»

Пьяная петербурженка ударила полицейского в челюсть и получила &#171;уголовку&#187;
Сотрудник с ушибленным кровоподтеком левой скуловой области в удовлетворительном состоянии продолжил несение службы. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Северной столице возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы. Женщина подозревается в применении насилия в отношении сотрудника власти.

Все произошло в среду, 1 апреля, около одного из домов улице Блохина. Согласно данным следствия, 31-летнюю горожанку пытались задержать за административное правонарушение. Но нетрезвая женщина начала сопротивляться и ударила кулаком по лицу правоохранителя.

Как сообщили в СУ СК РФ по городу и Ленобласти, сотрудник с ушибленным кровоподтеком левой скуловой области продолжил несение службы. Он находился в удовлетворительном состоянии.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении женщины меры пресечения и предъявлении ей обвинения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, о предъявлении обвинения несовершеннолетнему петербуржцу. Юноша хранил наркотики в цветочном горшке.

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