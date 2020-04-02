Несовершеннолетнему петербуржцу, хранившему наркотики в цветочном горшке, предъявили обвинение

Несовершеннолетнему петербуржцу, хранившему наркотики в цветочном горшке, предъявили обвинение
Молодой человек прятал наркотики в цветочном горшке. Фото: Pixabay

В Пушкинском районе возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетнего местного жителя. Юноше предъявили обвинение в незаконном обороте наркотиков.

Согласно данным следствия, обвиняемый приобрел в Сети запрещенные вещества с целью личного потребления. Молодой человек прятал наркотики в цветочном горшке, в парадной жилого дома.

Как сообщили в СУ СК РФ по городу и Ленобласти, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении 17-летнего петербуржца.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские задержали домушников, орудовавших в Парголово. Злоумышленники выносили из квартир мебель.

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