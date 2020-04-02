В Парголово задержали домушников, которые выносили из квартир мебель

В Выборгском районе Северной столицы правоохранители поймали злоумышленников, которые лишили местного жителя мебели.

Обо всем стало известно во вторник, 31 марта. В отдел полиции обратилась 35-летняя женщина. Она заявила, что в период с середины декабря 2019 года по 28 марта настоящего года неизвестные преступники проникли в ее частный дом на Осиновой улице.

Безработная жительница отметила, что злоумышленники пробрались в дом, взломав замок входной двери. Они похитили кожаный диван, кухонный стол и три стула.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, общая сумма ущерба составила 30 тыс. рублей.

В этот же день полицейские задержали подозреваемых в краже. На участке по Новой улице в СНТ «Климовец» были пойманы двое безработных, 25 и 26 лет.

Похищенное изъято, возбуждено уголовное дело. Подозреваемым назначена подписка о невыезде.

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