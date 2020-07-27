Историческая сцена Мариинского театра открывается с 1 августа

Зрители смогут попасть в театр только в индивидуальных средствах защиты, а рассаживать их будут в шахматном порядке.

Как сообщили в пресс-службе Мариинского театра, культурное учреждение возвращается к работе с 1 августа. В этот день на исторической сцене Мариинского театра покажут оперу Верди «Риголетто», главную партию в которой исполнят Владислав Сулимский и Ольга Перетятько. Следом для ценителей культуры готовят постановку «Атилле» Верди.

Подчеркивается, что «Ауди» Верди» в постановке Алексея Степанюка теперь будут ставить на новой сценет. Также зрители смогут попасть на балетные спектакли «Юноша и смерть» и «В ночи» Джерома Роббинса, которые вернут на сцену Мариинского-2.

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