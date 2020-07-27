Петербургский океанариум возобновил работу с 27 июля

Спустя долгие месяцы ожидания, учреждение вновь распахнет свои двери для посетителей.

Сегодня, 27 июля, с 10:00, Океанариум в ТЦ «Планета Нептун» продолжил свою деятельность после временной остановки из-за коронавирусных ограничений. Однако, из-за продолжающейся эпидемии, во время посещения гостям нужно будет соблюдать некоторые правила безопасности. Всем пришедшим необходимо пользоваться защитными масками (исключение — дети до 7 лет), а также соблюдать социальную дистанцию. На территории учреждения для всех желающих доступны санитайзеры. Об этом сообщили представители Океанариума в официальной группе в социальной сети «Вконтакте».

Специальные шоу-программы, подразумевающие скопление зрителей, пока останутся недоступны. Помимо этого вход и выход посетителей в настоящее время организован в разных местах. Максимальное количество людей для групповых экскурсий — всего 5 (с соблюдением дистанции).

Для удобства и безопасности все посетители смогут передвигаться по специально проработанному маршруту.

Сотрудники океанариума отмечают, что очень скучали по своим посетителям и заранее благодарят их за соблюдение всех мер предосторожности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском океанариуме родился первый детеныш акулы.