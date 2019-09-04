В петербургском океанариуме родился первый детеныш акулы

В петербургском океанариуме родился первый детеныш акулы
Детеныш живет отдельно от взрослых акул. Фото: vk.com/aquarium_spb

Первый детеныш белоперой рифовой акулы родился в главном аквариуме Санкт-Петербургского океанариума. В длину он достигает примерно 50 сантиметров.

Детеныш появился на свет 25 августа 2019 года, однако о его рождении океанариум сообщил только сейчас. Первые недели жизни малыш проводит в дали от сородичей. Отселить его было решено для того, чтобы другие акулы не причинили ему вреда.

Новорожденный ведет себя активно, хорошо ест и отличается крепостью.

«Детеныши акул появляются на свет хорошо приспособленными к самостоятельной жизни: у новорожденных хорошо развиты опорно-двигательный аппарат, пищеварительная система и органы чувств», — отметили в Санкт-Петербургском океанариуме.

Взрослые белоперые рифовые акулы в длину редко превышают 1,6 м. Периоды их активности зафиксированы ночью, когда наступает время охоты. Питаются они преимущественно осьминогами, рыбой и ракообразными.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленинградском зоопарке родилась черная макака Ная. Имя для детеныша выбирали в интернете.

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