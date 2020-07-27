Nissan врезался в пункт приема мусора рядом с «Мега Дыбенко»

Nissan врезался в пункт приема мусора рядом с «Мега Дыбенко»
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Обстоятельства необычного дорожно-транспортного происшествия пока неизвестны.

Авария произошла сегодня, 27 июля, рядом с торговым центром «Мега Дыбенко» в Ленинградской области. Фотографии с места событий опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На кадрах видно, что транспортное средство водителя, который, по всей видимости, не справился с управлением, наполовину находится в пункте сдачи мусора. Задняя его часть виднеется для обозрения, поэтому номера владелец Nissan поспешил закрыть тряпкой.

Неизвестно, пострадал ли водитель автомобиля и находился ли он в салоне один. Причины подобной ситуации также непонятны. Однако, комментаторы отметили ироничность произошедшей аварии и принялись во всю шутить, пытаясь разрядить обстановку.

Один из пользователей предположил, что водитель очень спешил на шопинг, ведь с сегодняшнего дня открыты все ТЦ, другой комментатор озвучил версию, что таким образом владелец машины решил сдать ее в металлолом, а еще один остроумный пользователь соцсети отметил, что автомобиль явно неплохой и можно было его кому-нибудь отдать, а не выбрасывать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель погиб после ДТП с деревом в Выборгском районе.

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