Водитель погиб после ДТП с деревом в Выборгском районе

Водитель погиб после ДТП с деревом в Выборгском районе
ДТП в Выборгском районе. Фото: vk.com/dorinspb

В Выборгском районе Ленинградской области 26 июля произошло ДТП с участием Toyota Camry. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет. От полученных травм он скончался.

Автомобиль ехал по трассе Советский — Дятлово от поселка Советский в сторону Токарево. По предварительным данным, около 7:45 утра водитель потерял управление, машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

«В результате ДТП водитель погиб, его пассажир, женщина 1976 года рождения, в средней степени вреда здоровью госпитализирована», — сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Проводится проверка. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на севере Петербурга произошло ДТП с фурой. Большегруз снес ограждение трамвайных путей и врезался в столб.

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