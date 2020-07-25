На севере Петербурга фура снесла ограждение и врезалась в столб в результате ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня вечером, 25 июля, на проспекте Просвещения.

Фотографию большегруза, который парализовал движение на одной из полос движения опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Причины аварии пока неизвестны. Свидетели сообщают лишь о том, что услышали сильный шум на улице, а, когда выглянули в окно, увидели грузовую машину, которая при непонятных обстоятельствах снесла ограждения, отделяющие трамвайные рельсы от основных полос движения, и врезалась в столб.

Информация о причинах случившегося и о состоянии водителя пока отсутствует. По версии одного из очевидцев, за рулем фуры водитель мог находиться в с состоянии алкогольного опьянения. На месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на трассе «Скандинавия» ДТП с фурой и легковушкой спровоцировало пробку.