На трассе «Скандинавия» ДТП с фурой и легковушкой спровоцировало пробку

На трассе «Скандинавия» ДТП с фурой и легковушкой спровоцировало пробку
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В субботу, 25 июля, на 96-м километре трассы «Скандинавия» произошло ДТП с участием фуры и легкового автомобиля. По словам очевидцев, ДТП спровоцировало пробку.

«Трасса «Скандинавия», 96 километр. Грузовики проехать не могут, еле проезжают легковые», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Есть ли пострадавшие в аварии неизвестно.

«Почему нельзя закон принять, что можно растащить автомобили самостоятельно после ДТП, как это делается в Эмиратах например, чтобы автомобили не мешали проезду других?», — комментируют пользователи Сети.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дорожный инцидент произошел утром в субботу, 25 июля, на выезде из поселка Большая Ижора в сторону Соснового Бора. Дорогу там не поделили маршрутка №673 и грузовая машина Iveco.

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