Маршрутка попала в ДТП и перекрыла проезд по Краснофлотскому шоссе

На Краснофлотском шоссе в Ленинградской области произошла авария, участниками которой стали маршрутка и грузовик.

Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Дорожный инцидент произошел утром в субботу, 25 июля, на выезде из поселка Большая Ижора в сторону Соснового Бора. Дорогу там не поделили маршрутка №673 и грузовая машина Iveco.

Обе машины получили серьезные повреждения в результате аварии. В результате столкновения маршрутку развернуло так, что она перегородила шоссе. А владельцу фургона придется чинить левую часть кабины.

Пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия, по всей видимости, нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легковушки не смогли поделить пустой участок на Тамбовской улице.