Маршрутка попала в ДТП и перекрыла проезд по Краснофлотскому шоссе

Маршрутка попала в ДТП и перекрыла проезд по Краснофлотскому шоссе
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

На Краснофлотском шоссе в Ленинградской области произошла авария, участниками которой стали маршрутка и грузовик.

Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Дорожный инцидент произошел утром в субботу, 25 июля, на выезде из поселка Большая Ижора в сторону Соснового Бора. Дорогу там не поделили маршрутка №673 и грузовая машина Iveco.

Обе машины получили серьезные повреждения в результате аварии. В результате столкновения маршрутку развернуло так, что она перегородила шоссе. А владельцу фургона придется чинить левую часть кабины.

Пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия, по всей видимости, нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легковушки не смогли поделить пустой участок на Тамбовской улице.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария большая ижора грузовик дтп ленобласть маршрутка


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Коронавирус подтвердили у 179 петербуржцев за сутки
Тысячи туристов посетят Петербург после открытия границ
За сутки на коронавирус проверили почти 17 тысяч жителей Петербурга
Маршрутка попала в ДТП и перекрыла проезд по Краснофлотскому шоссе
В МЧС рассказали, как избежать теплового удара
На Сампсониевском откопали ручную гранату времен ВОВ
Служебная собака помогла полиции найти тайник с наркотиками в доме в Парголово
Петербургский депутат получил штраф за акцию на Малой Садовой