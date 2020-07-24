Легковушки не смогли поделить пустой участок на Тамбовской улице

В Петербурге на Тамбовской улице произошло ДТП с двумя легковыми автомобилями. Машины столкнулись на пустой дороге.

Авария случилась пятничным вечером, 25 июля, у дома №33. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Окончание почти хорошего вечера», — написал автор записи.

Водитель двигался в позднее время по пустой дороге, когда второй участник ДТП повернул с соседней улицы и врезался в него.

Информация о состоянии водителей не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ДТП с грузовиками сделало пробку на ЗСД еще больше. У одной из машин почти полностью разбита передняя часть, водитель протаранил дорожные ограждения.