ДТП с грузовиками сделало пробку на ЗСД еще больше

ДТП с грузовиками сделало пробку на ЗСД еще больше
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Пятничным вечером автомобилисты жалуются на заторы на ЗСД. Сложную ситуацию на дорогах из-за репетиции парада ВМФ осложнило ДТП.

Авария случилась сегодня вечером, 24 июля, на съезде ЗСД на участок КАД. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить два большегруза. У одной из машин почти полностью разбита передняя часть, водитель протаранил дорожные ограждения.

«Грузовичок разбил себе весь перед», — написал автор записи.

Обстоятельства аварии не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что перед Большеохтинским мостом в гигантской пробке столкнулись легковушка и самосвал.

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