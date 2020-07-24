Перед Большеохтинским в гигантской пробке столкнулись легковушка и самосвал

Перед Большеохтинским в гигантской пробке столкнулись легковушка и самосвал
На участке образовалась гигантская пробка. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге началась генеральная репетиция военно-морского парада, который состоится 26 июля. Мало того, что перекрытие дорог породило огромные пробки, так ситуацию еще осложнили горе-водители, которые устроили ДТП.

Разъехаться не смогли самосвал и легковой автомобиль. Участники дорожного движения столкнулись перед Большеохтинским мостом. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Участники ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Напомним, что сегодня вечером автомобилистам пришлось стоять в пробке. Дороги в центре перекрыли, из-за чего водители собрались в огромную автомобильную толпу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бабушка на Hyundai устроила серьезное ДТП на проспекте Просвещения. Есть пострадавшие.

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