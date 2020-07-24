Бабушка на Hyundai устроила серьезное ДТП на Просвещения

Бабушка на Hyundai устроила серьезное ДТП на Просвещения
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на пересечении проспекта Просвещения и улицы Демьяна Бедного в ДТП попали две иномарки. По словам очевидцев, виновником столкновения стала бабушка на иномарке.

Дорожный инцидент случился сегодня, 24 июля. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Бабушка на Hyundai поворачивала с Просвета на Демьяна и не уступила Volkswagen», — написал автор записи.

На фотографиях видно, что одна из иномарок вылетела на тротуар, вторая остановилась возле пешеходного перехода.

Свидетели случившегося также отметили, что водитель Volkswagen получил небольшие ушибы. Подробности дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобилисты проводят вечер в мертвой пробке на ЗСД из-за репетиции парада ВМФ.

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