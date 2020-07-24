Автомобилисты проводят вечер в мертвой пробке на ЗСД из-за репетиции парада ВМФ

Автомобилисты вынуждены стоять в мертвой пробке на ЗСД. Причиной испорченного вечера стали дорожные перекрытия и разведенные в вечерний час-пик мосты в центре города.
О затруднении движения на указанных участках очевидцы сообщили сегодня вечером, 24 июля. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка на Западном скоростном диаметре тянется от Канонерского острова и заканчивается у съезда на Богатырский проспект. Дорожную ситуацию осложняют несколько аварий на ЗСД.
Напомним, проезд по ЗСД на время репетиции парада ВМФ сделали бесплатным. Оплату за проезд начнут взымать после 22:30.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП на участке Западного скоростного диаметра. Столкнувшиеся грузовик и две легковушки затруднили движение.