Автомобилисты проводят вечер в мертвой пробке на ЗСД из-за репетиции парада ВМФ

Автомобилисты проводят вечер в мертвой пробке на ЗСД из-за репетиции парада ВМФ
На участке собралась гигантская пробка. Фото: vk.com/spb_today

Автомобилисты вынуждены стоять в мертвой пробке на ЗСД. Причиной испорченного вечера стали дорожные перекрытия и разведенные в вечерний час-пик мосты в центре города.

О затруднении движения на указанных участках очевидцы сообщили сегодня вечером, 24 июля. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка на Западном скоростном диаметре тянется от Канонерского острова и заканчивается у съезда на Богатырский проспект. Дорожную ситуацию осложняют несколько аварий на ЗСД.

Напомним, проезд по ЗСД на время репетиции парада ВМФ сделали бесплатным. Оплату за проезд начнут взымать после 22:30.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП на участке Западного скоростного диаметра. Столкнувшиеся грузовик и две легковушки затруднили движение.

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