Столкнувшиеся на ЗСД грузовик и две легковушки заставили автомобилистов стоять в пробке, на месте скорая

На ЗСД произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля. Движение в районе ДТП затруднено.
Дорожный инцидент случился в пятницу, 24 июля. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что большегруз сложило пополам, а к нему «примкнули» две разбитые иномарки. По словам свидетелей случившегося, водителям приходится стоять от Обводного канала до Богатырского.
К месту дорожного происшествия прибыли медики. Обстоятельства столкновения транспортных средств не приводятся.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что две женщины и 4-летняя девочка пострадали в ДТП на «Коле». Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.