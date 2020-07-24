Две женщины и 4-летняя девочка пострадали в ДТП на «Коле»

Девочку и двух водителей госпитализировали после ДТП. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Девочку и двух водителей госпитализировали после ДТП. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Кировском районе Ленинградской области госпитализировали девочку 2016 года рождения. Ребенок пострадал в дорожной аварии на трассе «Кола».

ДТП произошло около 15:50 часов 24 июля на 57 км автодороги. По предварительным данным, автомобиль Hyundai выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Renault.

В аварии пострадали оба водителя. За рулем Hyundai находилась женщина 1959 года рождения, за рулем Renault — женщина 1971 года рождения. Травмы также получила 4-х летняя девочка.

Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Состояние их оценивается как удовлетворительное, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Обстоятельства аварии выясняются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге двух человек госпитализировали после ДТП с деревом.