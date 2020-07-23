В Выборге двух человек госпитализировали после ДТП с деревом

В Выборге двух человек госпитализировали после ДТП с деревом
Водителя и пассажира госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Выборгском районе Ленобласти легковушка влетела в дерево. Водитель и пассажир были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Авария случилась четверг, 23 июля, напротив дома №2 по Октябрьской улице в Выборге. По предварительным данным, 29-летний водитель, управляя авто марки Subaru, не справился с управлением при повороте, в результате чего съехал на обочину и влетел в дерево.

Как сообщили в УГИБДД, водитель и пассажир 33-лет были доставлены в медучреждение. Они получили различные травмы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легковой автомобиль вылетел на газон после ДТП на перекрестке Королева и Сизова. Точное число участников аварии не приводится.

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авария происшествия УГИБДД


 

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В Выборге двух человек госпитализировали после ДТП с деревом