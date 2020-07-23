Легковушка вылетела на газон после ДТП на перекрестке Королева и Сизова

В Приморском районе Северной столицы произошло ДТП, в результате которого одна из машин вылетела на газон.

Авария случилась вечером среды, 22 июля, на перекрестке проспектов Королева и Сизова. Кадрами с места дорожного инцидента свидетели происшествия поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что одна из машин стоит на газоне, оставив за собой след от торможения. У транспортного средства сильно повреждена передняя часть. Точное число участников аварии не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Ленинском проспекте водитель наехал на препятствие. По словам очевидцев, на указанном участке стояла дорожная опора без знака.