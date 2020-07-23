На Ленинском автомобилист не заметил препятствие и наехал на него

Автомобилист не заметил препятствие на дороге. Фото: vk.com/spb_today

Автомобилист не заметил препятствие на дороге. Фото: vk.com/spb_today

На Ленинском проспекте один из автомобилистов не заметил препятствие на дороге. Опора для дорожного знака встала на пути у водителя.

Дорожный инцидент случился в среду, 22 июля, на Ленинском проспекте, не доезжая до Брестского бульвара. Снимки с места происшествия опубликовали поздним вечером в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, на указанном участке стояла дорожная опора без знака. Водитель совершил наезд на нее.

Серьезных последствий дорожный инцидент за собой не повлек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на юге КАД «встретились» легковушка и грузовичок. Транспортные средства затруднили движение. Точные обстоятельства аварии не приводятся.