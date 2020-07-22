На юге КАД «встретились» легковушка и грузовичок

Вечером 22 июля, на юге КАД в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие.

По словам очевидцев, ДТП произошло на 73-м километре внешней стороне КАД, после Пулковского шоссе. Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Проезжую часть не смогли поделить легковой автомобиль и грузовичок.

«Опять кто то развязку пропустил и решил через 3 ряда повернуть?», — комментируют пользователи Сети. Информации о пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти водитель «Рено» погиб в ДТП, улетев в кювет. Это произошло примерно в три часа дня на 31-м километре автодороги «Петербург — Запорожское — Приозерск».