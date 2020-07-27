Трансляцию концерта ко дню ВМФ в Петербурге посмотрело более миллиона человек

День Военно-Морского Флота прошел в Северной столице 26 июля.

Праздничный концерт, приуроченный к событию, собрал у экранов телевизоров и мониторов свыше миллиона зрителей. Речь идет о мероприятии под названием «Под Андреевским флагом». В этом году формат его проведения претерпел изменения. Это произошло из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Переход в онлайн осуществился с помощью трансляции в социальных сетях и эфире телевидения. В общей сложности, наблюдали за концертом на всех возможных площадках миллион человек. Об этом сообщает Комитет по культуре Петербурга.

В качестве участников в поздравительном концерте были задействованы военные ансамбли, оперные деятели и известные артисты — Гарик Сукачев, Сергей Чигарков и группа «Чиж и Ко».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кронштадте открыли Аллею героев флота России в День ВМФ.