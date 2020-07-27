В Кронштадте открыли Аллею героев флота России в День ВМФ

В Кронштадте открыли Аллею героев флота России в День ВМФ
26 июля в Кронштадте открыли Аллею Героев. Фото: кронштадт.рф

В День ВМФ, 26 июля, в Кронштадте открыли Аллею героев российского флота в военно-историческом парке «Остров фортов».

Открытие нового объекта в Кронштадте приурочили к празднованию Дня Военно-морского флота РФ. Торжественную церемонию посетили первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов, вице-адмирал ВМФ Владимир Касатонов и куратор проекта Ксения Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.

При оформлении аллеи архитекторы использовали 11 тем из истории отечественного флота. Там запечатлены имена выдающихся мореплавателей и адмиралов, за которые проголосовали местные жители.

Дочь министра обороны Сергея Шойгу рассказала, что благоустройство в парке будет проведено на 100 гектарах. Там построят 32 объекта, посвященных истории флота. Все работы должны завершить в течение ближайших четырех лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на палубе корабля «Перекоп» в Кронштадте состоялся концерт ко Дню ВМФ.

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