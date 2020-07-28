Арестован муж расчлененной девушки, труп которой нашли на проспекте Художников

Во вторник, 28 июля, в Петербурге состоялось первое заседание по уголовному делу об убийстве молодой петербурженки.

Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов. Николай Тихонов, обвиняемый в убийстве и расчленении супруги, арестован по решению суда на два месяца. Под стражей он пробудет до 29 сентября.

Все произошло в квартире дома №15/1 по проспекту Художников. Следствие считает, что в ночь на 27 июля между супругами произошла бытовая ссора (убитая хотела развестись с мужем и забрать ребенка). В ходе конфликта Тихонов схватился за топор и пять раз ударил жену по голове. После он отрубил ей руки, ноги и голову. Туловище он выкинул в окно, а остальные части тела спрятал в чемодан.

Он признался, что планировал закопать останки в лесу, а также пытался смыть кровь в квартире.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что топор и чемодан изъяли из квартиры расчленителя на Художников.