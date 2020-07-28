Топор и чемодан изъяли из квартиры расчленителя на Художников

Дом, рядом с которым было найдено тело. Фото: google.maps

Дом, рядом с которым было найдено тело. Фото: google.maps

При задержании убийцы молодой девушки на севере Петербурга полиция изъяла различные предметы. В частности — топор, три ножа, чемодан и ножницы.

Как ранее писала gazeta.spb.ru, в час ночи в понедельник, 27 июля, очевидцы сообщили в полицию о трупе под окнами дома №15/1 по проспекту Художников.

У 23-летней погибшей были отрублены руки, ноги и голова. Подозреваемого в жестоком убийстве задержали в квартире дома. Им оказался 28-летний петербуржец, супруг убитой. Предварительно, он убил жену топором во время бытовой ссоры (пара собиралась разводиться и не могла поделить ребенка). Убив ее тремя ударами в голову топором, он отрубил ей голову и конечности. Туловище он выкинул из окна квартиры, а остальное спрятал в чемодане.

Открыто уголовное дело об убийстве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подозреваемый в убийстве и расчленении жены признал вину.