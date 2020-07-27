В Петербурге подозреваемый в убийстве и расчленении жены признал вину

В Петербурге подозреваемый в убийстве и расчленении жены признал вину
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Мужчина, задержанный по подозрению в преступлении рассказал, что сожалеет о своем поступке.

Супруг убитой рассказал, что очень тяжело переживает произошедшее и испытывает чувство вины перед ее родителями. Мужчина признался, что убийство совершил действительно он и ему очень жаль. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на видео СК РФ, в котором следователи общаются с подозреваемым.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 27 июля, в Выборгском районе, на проспекте Художников. Мужчина подозревается в убийстве своей супруги на фоне разбирательств по поводу развода. Известно, что общего ребенка женщина хотела забрать и воспитывать самостоятельно. Женщина оказалась убита топором. Удары пришлись на голову. После убийства, подозреваемый отрубил все конечности и спрятал их в чемодан. Само тело было выброшено из окна.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тело без рук, ног и головы нашли под окнами дома на проспекте Художников.

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