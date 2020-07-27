Тело без рук, ног и головы нашли под окнами дома на проспекте Художников

Тело без рук, ног и головы нашли под окнами дома на проспекте Художников
Дом, рядом с которым было найдено тело. Фото: google.maps

Петербуржцы нашли расчлененное тело без одежды у жилого дома в Выборгском районе города.

Тело женщины было обнаружено под окнами многоэтажки на проспекте Художников. Очевидцы наткнулись на тело ночью в понедельник, 27 июля, сообщает 78.ru, ссылаясь на правоохранителей.

Уточняется, что на место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов. Они выяснили, что тело принадлежит женщине, личность которой установят специалисты.

Тело женщины было найдено без головы, всех конечностей и одежды. По предварительной информации, погибшей около 30 лет.

Сейчас стражи порядка работают над выяснением всех обстоятельств трагедии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кудрово нашли труп мужчины с темным прошлым. Его нашли рядом с припаркованным автомобилем.

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