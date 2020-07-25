В Кудрово нашли труп мужчины с темным прошлым

Труп был найден на тротуаре в Кудрово. Фото: google.maps

Труп был найден на тротуаре в Кудрово. Фото: google.maps

В Кудрово, что в Ленинградской области найдено тело 32-летнего мужчины, у которого были проблемы с законом в прошлом.

Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в экстренных службах. Мертвое тело мужчины лежало на тротуаре рядом с домом №2 на Английской улице. Его нашли рядом с припаркованным автомобилем.

На место происшествия вызвали скорую помощь и полицию. Прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть мужчины. Источник сообщает, что ранее погибший был судим.

Обстоятельства и причины смерти установят правоохранительные органы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выяснились обстоятельства гибели дворника, труп которого нашли в ТРК «Гранд Каньон». Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследовать уголовное дело.