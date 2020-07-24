Выяснились обстоятельства гибели дворника, труп которого нашли в ТРК «Гранд Каньон»

Выяснились обстоятельства гибели дворника, труп которого нашли в ТРК &#171;Гранд Каньон&#187;
ТРК "Гранд Каньон" на проспекте Энгельса. Фото: google maps

В случившемся винят грузчика, который толкнул мужчину.

Все случилось 22 июля. Как стало известно gazeta.spb.ru, появились подробности инцидента. По предварительным данным, двое мужчина поссорились на проспекте Энгельса в одном из коридоров в ТРК «Гранд Каньон». В какой-то момент грузчик толкнул дворника, а тот упал и ударился головой об пол.

Больше пострадавший не вставал – он скончался на месте от серьезности полученной травмы. Сейчас грузчика винят в причинении смерти по неосторожности. Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследовать уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Среднеохтинском женщина ранила супруга из-за споров о трудоустройстве. Петербурженка объяснила, что пострадавший выпил и у них произошла ссора.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
трк гранд каньон труп


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Банк экс-главы «Метростроя» лишили лицензии
В Гатчине разыскивают вандалов, вскрывших могилу
В Петербурге наградят лучших строителей
Неоднократно судимый гражданин Абхазии обвиняется в краже iPhone у китайца ...
Больше 17 тысяч петербуржцев за сутки сдали тесты на коронавирус
Выяснились обстоятельства гибели дворника, труп которого нашли в ТРК ...
В Пулково нашли санитарные нарушения во время пандемии коронавируса
На Испытателей взломали квартиру и вынесли бриллианты и жемчуг