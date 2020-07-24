На Среднеохтинском женщина ранила супруга из-за споров о трудоустройстве

Петербурженка объяснила, что пострадавший выпил и у них произошла ссора.

Все случилось накануне, 23 июля. Как стало известно gazeta.spb.ru, в Санкт-Петербурге госпитализировали мужчину в тяжелом состоянии. По предварительным данным, травмы он получил во время ссоры с женой. Пострадавший пришел домой в состоянии алкогольного опьянения, в результате супруги повздорили из-за трудоустройства мужчины. Подозреваемая схватила нож и ударила оппонента. На место приехали медики, которые приняли решение о госпитализации – состояние оценили как тяжелое, говорить раненный не может. Отмечается, что от мужчины пахло алкоголем.

Супруга уже дала показания и признала, что у них случился конфликт. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге школьник прострелил другому глаз из-за обиды.