В Петербурге школьник прострелил другому глаз из-за обиды

Откуда у ребенка оказался пневматический пистолет – не уточняется.

Все случилось накануне, 23 июля, в Кировском районе. Как стало известно gazeta.spb.ru, в больницу поступил 14-летний подросток с травмами глаза. По предварительным данным, в него выстрелил из пневмонического пистолета четвероклассник. Два товарища гуляли, но в какой-то момент поссорились. Тогда младший достал «игрушку» и нацелился в глаз. С места происшествия подростка госпитализировали с контузией тяжелой степени левого глаза, эрозией роговицы и другими травмами.

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах инцидента. Им нужно понять, где ребенок взял пистолет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти подросток случайно застрелил своего деда из пневматики.