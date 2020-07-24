В Петербурге школьник прострелил другому глаз из-за обиды

В Петербурге школьник прострелил другому глаз из-за обиды
Подросток госпитализирован. Фото:pixabay.com

Откуда у ребенка оказался пневматический пистолет – не уточняется.

Все случилось накануне, 23 июля, в Кировском районе. Как стало известно gazeta.spb.ru, в больницу поступил 14-летний подросток с травмами глаза. По предварительным данным, в него выстрелил из пневмонического пистолета четвероклассник. Два товарища гуляли, но в какой-то момент поссорились. Тогда младший достал «игрушку» и нацелился в глаз. С места происшествия подростка госпитализировали с контузией тяжелой степени левого глаза, эрозией роговицы и другими травмами.

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах инцидента. Им нужно понять, где ребенок взял пистолет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти подросток случайно застрелил своего деда из пневматики.

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