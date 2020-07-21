В Ленобласти подросток случайно застрелил своего деда из пневматики

В Ленобласти подросток случайно застрелил своего деда из пневматики
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Baltphoto

Выстрел был непреднамеренным.

Трагедия произошла в понедельник, 20 июля. Вместе со своим дедушкой 17-летний учащийся колледжа находился на берегу Суходольского озера в поселке Сосново. Подросток решил взять в руки пневматическое оружие, но не подумал о мерах предосторожности. В итоге, произошел случайный выстрел, который серьезно ранил 59-летнего мужчину. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Информация об огнестрельном ранении поступила в правоохранительные органы около 6 часов вечера.

Прибывшие медицинские работники не смогли помочь пенсионеру — ранение оказалось слишком серьезным. Он скончался в их присутствии.

СК РФ по Ленобласти инициировал возбуждение уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности. На данный момент подозреваемый находится на свободе, однако он принужден к обязательной явке в рамках избранной меры пресечения. Оружие изъято.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что посиделки с алкоголем в Ломоносове закончились убийством.

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