В Петербурге за 40 минут выпала половина месячной нормы осадков

В Петербурге за 40 минут выпала половина месячной нормы осадков
Санкт-Петербург. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Сильные дожди продолжают идти в городе на Неве.

На юге Северной столицы количество пролившихся дождей меньше чем за час достигло практически половины от нормы за июль — 30 мм. По нормативу это количество за месяц должно равняться 80 мм.

Работники ГУП «Водоканал» активно получают заявки от петербуржцев, которые рассказывают о подтоплениях. На вызовы оперативно отправляются 53 дежурные бригады по всему городу.

В прошлом году дожди показали, что в городе существует проблема с ливневыми канализациями. В качестве решения ситуации, по семи адресами выполнили работы по модернизации систем. Сегодняшняя непогода показала, что подтоплений в этих зонах не произошло. В связи с этим в городе продолжат активную модернизацию. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сегодня специалисты выявили подтопления на Пулковском шоссе и на пересечении улиц Парашютной и Репищева. На участках уже сделаны все необходимые манипуляции по откачке воды.

Отметим, что самые активные ливни прошли в Московском районе. Всего за 20 минут там выпало 25,43 мм осадков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во вторник петербуржцев ожидают дожди и грозы.

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