Во вторник петербуржцев ожидают дожди и грозы

В Северной столице сегодня ожидается теплая погода с грозой. Горожанам стоит прихватить зонтик при выходе на улицу.

Во вторник, 28 июля, дождь начнется днем, немного позже начнутся ливни с грозами. Подует восточный, юго-восточный ветер, в ночное время скорость его порывов составит 2–5 метров в секунду, днем 4–9 м/с.

Как сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью столбик термометра покажет 13-15 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 22-24 градусов.

Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в петербургском аэропорту Пулково отменили три авиарейса. О задержках перелетов информации в данный момент нет.