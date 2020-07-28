Во вторник в Пулково отменили три авиарейса

Сегодня в небо над Санкт-Петербургом не поднимутся три самолета. В Пулково остались пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии».

Об изменениях в расписании стало известно во вторник, 28 июля. Как сообщили на официальном сайте Пулково, были отменены рейсы в Анапу, Ташкент и Ош.

О задержках рейсов информации в данный момент нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в аэропорту Северной столицы сотрудники правоохранительных органов искали бомбу. Оказалась, что тревога была ложной. Стражи порядка выясняют обстоятельства инцидента. Пока что «минера» задержать не удалось. Аноним заявил, что сразу несколько российских аэропортов находятся в опасности – московские, краснодарский и петербургский.