В Пулково не нашли бомбу, тревога оказалась ложной

Также взрывных устройств не нашли в московском и краснодарском аэропортах.

Об этом стало известно сегодня, 26 июля. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники. Аноним заявил, что сразу несколько российских аэропортов находятся в опасности – московские, краснодарский и петербургский. На информацию отреагировали сотрудники экстренных служб, которые прибыли на места и не смогла найти бомбу ни в самом здании, ни в самолетах. То же касается Пулково – тревога оказалась ложной.

«Информация о «минировании» аэропортов и самолетов оказалась ложной»,

— добавил источник.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. Пока что «минера» задержать не удалось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из-за сообщения о «минировании» в Пулково досмотрели самолеты.