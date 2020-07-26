Из-за сообщения о «минировании» в Пулково досмотрели самолеты

Анонимы разослали сообщения об угрозах взрыва в аэропортах Москва, Краснодара и Петербурга. Письмо поступило в правоохранительные органы 26 июля.

«Поступило анонимное сообщение от неизвестного в правоохранительные органы о том, что заминированы аэропорты Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Аэропорты предстоит осмотреть на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств. В Пулково под досмотр попали девять самолетов. Представители аэропорта не исключают, что некоторые рейсы будут задержаны.

Проверка аэропорта проводится силами полиции и службами авиационной безопасности в соответствии с установленным регламентом.

По данным источника, анонимы также сообщили об угрозе взрыва всех самолетов на стоянках в аэропортах Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пять больниц Петербурга получили анонимные сообщения с угрозами взрыва.