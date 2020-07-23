Анонимы «заминировали» пять больниц Петербурга

Пять больниц Петербурга получили анонимные сообщения с угрозами взрыва. Здания проверили на наличие взрывных устройств и взрывчатых веществ. Ничего опасного не обнаружено.

Как стало известно gazeta.spb.ru, письма пришли на электронные адреса медучреждений днем 22 июля.

В список «минеров» попали Областная детская клиническая больница, Клиническая больница Святителя Луки, НИИ акушерства и гинекологии, родильный дом №18 и Детская городская больница №22.

От эвакуации было решено отказаться. Здания осмотрели на наличие опасных предметов. В проверке были задействованы 19 сотрудников полиции. Завершить осмотр им удалось к 18 часам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 21 июля анонимы заявили о минировании 20 медицинских учреждений и офисного здания «Пятого канала». Все сообщения оказались ложными.