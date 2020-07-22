В Петербурге анонимы заминировали больницы и здание «Пятого канала»

За все время эвакуировали десять человек. Фото: pixabay

За все время эвакуировали десять человек. Фото: pixabay

В Петербурге накануне полицейские проверяли очередные сообщения о готовящихся терактах.

Во вторник, 21 июля, сообщение о заминировании сначала получил институт акушерства, гинекологии и репродукции. Письмо с угрозами неизвестные отправили на электронную почту учреждения. В нем анонимы использовали имя главы Чечни – отправили сообщение с адреса «ramzanka.dirov@secmail.pro».

Как стало известно gazeta.spb.ru, позже с других адресов сообщения о заминировании также получили «Пятый канал» и Ленинградская областная клиническая больница.

Всего стражи порядка проверили 20 медучреждений и офисное здание «Пятого канала». Нигде ничего опасного не нашли. За все время эвакуировали десять человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские проверяли петербургский аэропорт после сообщений о заминировании.