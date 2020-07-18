Пулково проверяют после сообщений о заминировании

Пулково "минируют" не первый раз за неделю. Фото: pulkovo-baltfoto

Пулково "минируют" не первый раз за неделю. Фото: pulkovo-baltfoto

Некоторые самолеты могут вылететь с задержкой.

Об этом стало известно сегодня, 18 июля. Обо всем сообщает «Мойка78», ссылаясь на пресс-службу ООО «Воздушные ворота Северной столицы». В Пулково поступило анонимное сообщение, согласно которому либо в здании терминала, либо на одном из бортов есть бомба. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, проверяющие поступившую информацию. Непонятно, обнаружен ли хоть один опасный предмет. В связи с непредвиденными обстоятельствами некоторые самолеты могут вылететь с опозданием.

Напоминаем, что уже в пятый раз за неделю анонимы угрожают взорвать аэропорт, но пока все в порядке. В последний раз о бомбе говорилось в пятницу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пулково у пассажира похитили дорогой зонт.