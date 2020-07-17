В Пулково у пассажира похитили дорогой зонт

В Пулково у пассажира похитили дорогой зонт
Зонт стоит около 10 тысяч рублей. Фото: Pixabay

Вора удалось задержать – это не первый его проступок.

Об этом стало известно сегодня, 17 июля. Обо всем сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО. Мужчина обратился в транспортную полицию с заявлением о пропаже люксового зонта, стоимость которого около 10 тысяч рублей. В результате был задержан житель города Калуги – он заметил, что аксессуар лежит без присмотра и вместо того, чтобы отнести его в стол находок, решил забрать зонт себе.

Злоумышленник оказался вором-рецидивистом, который уже привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление. Подозреваемый признал вину и вернул аксессуар.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело из-за кражи. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что инкассаторов подозревают в краже 10 млн из банкомата на Партизана Германа.

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Вор похищение пулково


 

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