Инкассаторов подозревают в краже 10 млн из банкомата на Партизана Германа

Инкассатор, подозреваемый в краже 10 млн из банкомата. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Инкассатор, подозреваемый в краже 10 млн из банкомата. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Полиция Петербурга раскрыла кражу почти 10 млн рублей из банкомата на улице Партизана Германа. По подозрению задержаны двое инкассаторов 41 и 43 лет и их 29-летний знакомый.

Правоохранители полагают, что один из инкассаторов передал сведения о коде доступа к банкомату и ключе коллеге, тот в свою очередь нанял знакомого для хищения кассет с деньгами из банкомата.

Младший из подозреваемых утром 10 июля подобрал ключ и код к банкомату в гипермаркете на улице Партизана Германа и забрал 9 млн 830 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полиция выяснила, что похититель доехал до места происшествия на такси. После опроса таксиста были получены приметы подозреваемого.

Мужчин задержали 16 июля по местам проживания в Стрельне, Кронштадте и поселке Володарский. При обыске у них изъято около 700 тыс. рублей. Также получены сведения о регистрации банковской ячейки, куда поместил около 8,5 млн.