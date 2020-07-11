На Партизана Германа из банкомата украли 10 млн рублей

Пока что злоумышленника задержать не удалось, но уже опросили человека, контактировавшего с ним.

Об этом стало известно сегодня, 11 июля. Обо всем сообщает ГУ МВД по городу и Ленобласти. На улице Партизана Германа совершена кража из банкомата – оттуда достали две кассеты с деньгами на сумму 9,83 миллиона рублей. Преступник подобрал ключ с кодом и смог его вскрыть, а затем скрылся с места происшествия на попутке. Водителя, который подвозил подозреваемого до гипермаркета, опросили – автомобиль пока отправили на спецстоянку.

Вопрос о возбуждении уголовного дела обсуждается, а виновника разыскивают.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиянам рассказали, как безопасно снять деньги из банкомата. Нужно помнить о нескольких правилах, чтобы не стать жертвой мошенников.