Россиянам рассказали, как безопасно снять деньги из банкомата

Нужно помнить о нескольких правилах, чтобы не стать жертвой мошенников.

Об этом стало известно сегодня, 11 июля. Гендиректор компании «АТМ Альянс» Денис Кучаев рассказал, как безопасно снять деньги в банкомате, пишет «Прайм». В первую очередь, стоит пользоваться только теми из них, которые установлены в офисе банка. Лучше не снимать деньги в банкоматах, находящихся на улице и вдали от скопления людей. Дело в том, что с такими устройствами проще всего совершить противоправные действия.

Также стоит при вводе пароля прикрывать его рукой, так как мошенники могли установить скрытые камеры. Лучше не принимать помощь от посторонних людей и попросить об услуге сотрудника банка. Важно посмотреть, кто находится рядом и, возможно, отложить съем денег.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперт назвал типичные признаки телефонного мошенника.