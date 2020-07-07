Эксперт назвал типичные признаки телефонного мошенника

Чаще всего они пытаются получить доступ к банковским картам или личным данным.

Глава отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов рассказал, как можно выявить телефонного мошенника. Оказывается, есть ряд признаков, зная которые можно сохранить свои деньги. Они чаще всего пытаются провести безналичный платеж или получить доступ к банковскому счету – об этом они и пытаются заговорить со своей жертвой.

Так, мошенник может представиться сотрудников банка и предложить назвать номера номер счета, кодовое слово, реквизиты, CVV или код из SMS, чтобы якобы осуществить какое-то действие или отменить. Такие вопросы должны настораживать, так как подобные данные настоящий сотрудник банка никогда не спросит, пишет «Прайм».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургская пенсионерка два месяца ждала от мошенников компенсации за переведенные им миллионы.