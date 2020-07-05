Петербургская пенсионерка два месяца ждала от мошенников компенсации за переведенные им миллионы

Спустя несколько месяцев пожилая женщина все-таки заподозрила неладное и обратилась в правоохранительные органы в субботу, 4 июля.

Как выяснилось, петербурженка стала жертвой мошенников. В период времени с 4 по 14 мая женщина переводила неизвестным на различные банковские счета свои сбережения. Делала она это с помощью банкоматов, находящихся в Адмиралтейском районе. Мошенники убедили 76-летнюю пенсионерку, что за перевод денег ей будет положена компенсация. В итоге, счета злоумышленников обогатились на приличную сумму — 2 миллиона 376 тысяч рублей. Об этом сообщает 78.ru с ссылкой на источник.

Удивительно, что потерпевшая настолько доверилась неизвестным, что искренне ждала получение обещанного целых два месяца.

По факту данного происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция в Петербурге разыскивает сиделку, обокравшую пенсионерку на 180 тысяч рублей.