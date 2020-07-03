Полиция в Петербурге разыскивает сиделку, обокравшую пенсионерку на 180 тысяч рублей

Полиция в Петербурге разыскивает сиделку, обокравшую пенсионерку на 180 тысяч рублей
Пенсионерка осталась без денег. Фото: pixabay

В Петербурге сотрудники полиции разыскивает сиделку, которая обокрала пенсионерку.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась 75-летняя женщина, которая проживает в квартире дома на улице Сикейроса. По ее словам, 49-летняя сиделка, нанятая для ее мужа, украла 180 тысяч рублей и драгоценности.

Выяснилось, что подозреваемая является гражданкой одного из сопредельных государств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

анее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петродворцовом районе Северной столицы полицейские разыскивают женщину «цыганской» внешности. Злоумышленница «сняла порчу» с пенсионерки и лишила ее крупной суммы. Преступный инцидент произошел 10 февраля в Ломоносове.

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