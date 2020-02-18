В Ломоносове пенсионерка отдала за «снятие порчи» 400 тысяч и ювелирные украшения

В Петродворцовом районе Северной столицы полицейские разыскивают женщину «цыганской» внешности. Злоумышленница «сняла порчу» с пенсионерки и лишила ее крупной суммы.

Преступный инцидент произошел 10 февраля в Ломоносове. Спустя неделю в отдел полиции обратилась 76-летняя женщина. Она рассказала, что к ней в квартиру на улице Костылева зашла женщина и предложила «снять порчу». Во время обряда злоумышленница похитила 400 тыс. и ювелирные изделия.

Как стало известно gazeta.spb.ru, злоумышленница «цыганской» внешности, на вид ей 40-45 лет, нормального телосложения, рост 165-170 см., была одета в темное пальто.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге осудили похитителя авто. Мужчина отправится в колонию на два года.